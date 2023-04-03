“التجارة”: إصدار سجل تجاري لمهنة المحاماة مخالف للنظام

أكدت وزارة التجارة، أن إصدار سجل تجاري لمهنة المحاماة يعد مخالفة نظامية، وفقاً للمادة الأولى من نظام المحاماة والتي تحظر على من يمارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
وأشارت الوزارة في تعميم اطلع عليه “أخبار24” إلى خطاب وزير العدل المتعلق بالتراخيص التي تصدرها وزارة العدل وهي (رخصة المحاماة – رخصة الموثقين – رخصة مأذون الأنكحة – رخصة مقدمي خدمات التنفيذ).
وشددت الوزارة على أن جميع تلك التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري، كما أن المادة الأولى من نظام المحاماة تحظر على من يمارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
ووجهت الوزارة جميع فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها بضرورة عدم إصدار سجل تجاري لتلك الأنشطة والعمل على ذلك بشكل فوري.