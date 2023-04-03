بحد 7.5 ألف ريال.. إضافة سيراليون كوجهة جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، إضافة جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وحددت سقفاً أعلى لتكاليف الاستقدام منها بـ 7500 ريال غير شامل الضريبة المضافة.
وقالت الوزارة إن القرار يضاف إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها، مضيفة أن الخطوة تأتي ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعد استمرارا لعملها لتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعد استمرارا لعملها لتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، حيث حددت السقف الأعلى من إثيوبيا 6.9 ألف ريال، وبوروندي 7.5 ألف ريال، وأوغندا 9.5 ألف ريال، وتايلاند 10 آلاف ريال، وكينيا 10.9 ألف ريال، وبنغلاديش 13 ألفا، والفلبين 17.3 ألف ريال، وسيريلانكا 15 ألف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.