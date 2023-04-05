“المرئي والمسموع” إصدار 500 ترخيص وتصريح إعلامي وفسح 3 آلاف جهاز في مارس

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها أصدرت أكثر من 500 ترخيص وتصريح إعلامي، وفسحت أكثر من 300 ألف جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي خلال مارس الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار 217 رخصة لـ ”موثوق”، و56 بطاقة مهنية أصدرت لإعلاميين، و64 شهادة عدم ممانعة للتصوير، و2 رخصة لإنتاج المحتوى، و97 رخصة لمكاتب الدعاية والإعلان.
وأضافت أن من بين الأجهزة التي فسحتها؛ أجهزة لـ79 فعالية، بما يقارب 339 ألف جهاز، بينها ألف و250 جهاز إنتاج محتوى إعلامي، وما يقارب 338 ألف جهاز بث واستقبال.
وفق “أخبار 24”.