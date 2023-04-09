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جديد المحليات > برعاية “هيئة العقار”.. الرياض تستضيف النسخة الثانية من معرض “مسكن”
09/04/2023   8:40 م

برعاية “هيئة العقار”.. الرياض تستضيف النسخة الثانية من معرض “مسكن”

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تستضيف مدينة الرياض، مطلع مايو المقبل، النسخة الثانية من معرض “مسكن” العقاري، برعاية الهيئة العامة للعقار، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

وتشارك الهيئة بالمعرض، الذي يُقام خلال الفترة 1-3 مايو، عبر التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، والتي يأتي على رأسها نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، والسجل العقاري، الذي ستبدأ أعماله الميدانية في 17 شوال المقبل.

وتستعرض الهيئة المنصات والبرامج التي تُشرف عليها كالمعهد العقاري السعودي، وبرنامج مُلاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، ومركز التحكيم العقاري، وإيجار، وغيرها من الخدمات. وفق “أخبار 24”.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين، وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل، وإطلاق صناديق استثمارية عقارية، وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية.

برعاية “هيئة العقار”.. الرياض تستضيف النسخة الثانية من معرض “مسكن”

جديد المحليات
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