شاركَ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهالي محافظة جزر فرسان فعاليات صيد سمك الحريد المقام ضمن المهرجان السنوي الـ19 لصيد الحريد بخليج الحصيص.
وأعطى نائب أمير جازان إشارة الانطلاق للمشاركين، عقب وصوله المقر المعد للصيد، حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر “الكسب”، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل، لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.
ووضع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال مراسم تدشين مهرجان صيد سمك الحريد حجر الأساس لعدد من المشروعات السياحية والخدمية، ومنها فندق “مدارين فرسان” المكون من خمسة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 1417 متراً مربعاً ويضمُّ عدداً من الأجنحة الملكية؛ ليقدم عند اكتمال تنفيذه خدماته الفندقية لأهالي وزوار محافظة فرسان. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام الفعاليات سلَّم نائب أمير منطقة جازان الجوائزَ للفائزين في سباق صيد سمك الحريد، معلناً نجاح المهرجان وسعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.
أهالي فرسان يتنافسون في صيد أسماك الحريد بمشاركة نائب أمير #جازان#مهرجان_الحريد #جزر_فرسان
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 11, 2023