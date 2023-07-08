تطور جديد في مفاوضات الهلال لضم “لوكاكو”

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في مفاوضات إدارة نادي الهلال للتعاقد مع لاعب تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي وقت سابق، رفض روميلو لوكاكو الانتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الحالية، وتمسكه بالاستمرار في الدوريات الأوروبية.
وأوضحت صحيفة “جارديان” الإنجليزية أن لوكاكو بدأ يفكر في قبول العرض المقدم له من الهلال، خاصة مع عدم وجود عروض أوروبية.
وأشارت إلى أن لوكاكو تلقى فقط اهتمامًا من ناديي الهلال ويوفنتوس الإيطالي، إلا أن الاهتمام السعودي هو الأبرز والأكثر جدية خلال الانتقالات الجارية. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وبات المهاجم البلجيكي منفتحاً على فكرة الانتقال إلى الهلال، خاصة في ظل العرض المادي الضخم المقدم له لتدعيم صفوف الزعيم خلال الموسم الرياضي الجديد.