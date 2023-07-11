ارتفاع نشاط الصناعة التحويلية 10.3% في مايو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12% في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية، و نشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.2% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وأبانت أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وأضافت أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد بلغ ذروته عام 2022م مدعومًا بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية، وخلال الفترة الأخيرة بدأت معدلات النمو السنوية في عام 2023 بالتباطؤ متأثرة بشكل رئيسي بنشاط التعدين واستغلال المحاجر، وسجل المؤشر في مايو الماضي معدل نمو منخفض للمرة الأولى هذا العام مقارنة بالأشهر السابقة.
وأكدت أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز بلغت 74.5% و 22.6% و 2.9% على التوالي، لذا فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وأبانت أن نتائج شهر مايو الماضي أشارت إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.5% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر مايو من العام الحالي ليصل إلى 9,9 مليون برميل يومًيا.
وفق “أخبار 24”.