“دي خيا” يبالغ في مطالباته.. والنصر يحاول

أكدت مصادر أن المفاوض النصراوي كثف اتصالاته مع وكيل أعمال الحارس الإسباني دافيد دا خيا، خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن اللاعب ما زال يبالغ بطلباته المالية.
وأوضحت المصادر، أن الحارس الإسباني، طلب عقداً احترافياً لمدة موسمين بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، وهو الأمر الذي رفضه مفاوض النادي العاصمي، معتبراً أن هذه مبالغة مالية غير منطقية وما زالت المحاولات جارية معه لتقليص مطالبه المالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم لويس كاسترو، قد رشح حارس شاختار الأوكراني أناتولي تروبين، حيث أوضح أنه سبق ودرب الحارس، وسيكون إضافة للفريق إلا أن هناك تحفظا إداريا نصراويا بسبب صغر سن الحارس وعدم امتلاكه خبرة رياضية. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوض النصراوي لديه خيارات أخرى لمفاوضتها في مركز حراسة المرمى.