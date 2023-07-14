ملتقى “سعودي – دولي” لمواجهة الجريمة بـ”الفنون”

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، (الاثنين) المقبل بالرباط، الملتقى العلمي الدولي في موضوع “الثقافة والفنون ودورهما في مكافحة الجريمة والتطرف”، ويستمر لـ 3 أيام.
وأوضح بيان للإيسيسكو، اليوم (الجمعة)، أنه سيشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والإعلام والثقافة في الدول العربية، وباحثون من الجامعات والجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المؤتمر للتعريف بوظيفة العمل الفني والثقافي في مجال مكافحة الجريمة، وإعادة تأهيل ذوي السوابق الإجرامية والإرهابية لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.