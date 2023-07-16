سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مجلس ديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية شرّفها الله منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وهذا الأهتمام يعتبر من أولويات القيادة.
وأشاد سمو المحافظ بما شاهده من تكاتف الجهات بمركز خدمة ضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود والرعاية لخدمتهم.