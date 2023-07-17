تجمع دولي حول استدامة الصناعة البحرية بجدة

تستضيف محافظة جدة مطلع شهر سبتمبر المقبل، مؤتمر استدامة الصناعة البحرية SMIC، وسط حضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وعدد من الوزراء المحليين والدوليين والخبراء البحريين ومجموعة من السفراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة.
ويبحث المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، الاستدامة في الصناعة البحرية وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية.
ويهدف المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أخضر”، إلى إبراز دور المملكة في القطاع البحري، والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها لحماية البيئة البحرية، ولما توليه المملكة من اهتمام كبير بتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من خبراء القطاع البحري في أكثر من 10 ورش عمل، و2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضاً مصاحباً، حيث دعت الهيئة المهتمين بحضور المؤتمر إلى التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها.