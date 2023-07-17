طقس اليوم.. حرارة شديدة بالشرقية تصل لـ 48 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة، أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، حيث ستسجل مدينة الدمام درجة حرارة بمقدار 48 مئوية.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤثر على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. وفق “أخبار 24”.
وعن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن، فيتوقع أن تسجل الرياض والمدينة المنورة 46 درجة، فيما تسجل مكة المكرمة 45 درجة، و40 درجة في جدة، فيما يتوقع أن تصل درجات الحرارة في الأحساء وحفر الباطن إلى 48 درجة مئوية.