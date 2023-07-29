“تويتر” تستحوذ على اسم مُستخِدم يحمل شعارها

استحوذت منصة تويتر، التي باتت حالياً تحمل شعار “إكس”، على اسم المستخدم (اليوزرنيم) الخاص بأحد المستخدمين؛ كونه يحمل شعارها الجديد “x”.
وقال المستخدم جين إكس هوانغ، وهو شريك مؤسس في شركة أورانج للتصوير الفوتوغرافي، إن “تويتر” عرضت عليه عدة أسماء (يوزرنيم) بديلة وسلعاً مجانية في مقابل تخليه عن الحساب.
وأوضح أنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بشكل أساسي بأن الشركة ستأخذ اسم المستخدم الخاص به، مشيراً إلى أن البريد الإلكتروني جاء من عنوان عام هو support@twitter.co، وليس من موظف محدد في الشركة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف هوانغ، الذي كان يستخدم هذا “اليوزرنيم” على المنصة منذ أكثر من 16 عاماً، أن الشركة عرضت عليه بدائل حتى يظل حسابه نشطاً، كما عرضت عليه اسم مستخدم جديداً من اختياره، لكنها لم تعرض عليه تعويضاً مادياً.
ونشر هوانغ لاحقاً على الإنترنت أن “كل شيء على ما يرام”، وظهر مرة مستخدماً اسما جديداً خاصا به وهو x12345678998765.
وكان المالك الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك أعلن قبل أيام عن تغيير شعار المنصة إلى “إكس”، وكجزء من التبديل، قام ماسك بتغيير الصورة الرمزية الخاصة به إلى شعار X وأسقطت الشركة شعار العصفور المعروف.