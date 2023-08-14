سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي يرافقه وكلاء الجامعة .
واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء تقريراً عن القبول والتسجيل للعام الجامعي ١٤٤٥هـ وإنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية وأهداف الجامعة المستقبلية
وثمن سمو المحافظ الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها، مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم المهم في بناء منظومة التعليم في الوطن متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .
حضر اللقاء سعادة وكيل محافظة الخرج المكلف/ بندر بن محمد المهنا.