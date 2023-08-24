“واتساب” تتيح إنشاء مجموعات دون تسميتها

كشف تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، عن ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات دون الحاجة لتسميتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز” المالكة للتطبيق مارك زوكربيرغ، على صفحته في “الفيس بوك”، و”قناة ميتا”، أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات، مكونة من 6 جهات اتصال كحد أقصى، مع ظهور أرقام هواتف المشاركين بالمجموعة للآخرين، في حالة عدم تسجيلها على الهاتف.
وشرح زوكربيرغ، أن المجموعات تظهر لكل مستخدم باسم مختلف، حيث تتخذ اسم المستخدم مضافاً له اسم أول مشارك بالمجموعة، يكون ضمن جهات الاتصال المحفوظة في سجل الهاتف. وفق “أخبار 24”.