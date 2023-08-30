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جديد المحليات > “أكوا باور” تحصل على تمويل لمشروع طاقة بمصر
30/08/2023   4:27 م

“أكوا باور” تحصل على تمويل لمشروع طاقة بمصر

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أعلنت شركة أكوا باور السعودية، حصولها على تمويل مالي بـ123 مليون دولار لإنشاء وتطوير محطة للطاقة الكهروضوئية بمصر بقدرة تبلغ 200 ميجاواط.

وأضافت أن مشروع محطة “كوم امبو” سيضيف قدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، لترفع حصة الطاقة المتجددة في مصر من مجمل قطاع توليد الطاقة، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص بقطاع توليد الطاقة.

ولفتت إلى أن تكلفة الاستثمار تبلغ 182 دولاراً أمريكياً منها 68% دون حق الرجوع على الملاك، مشيرةً إلى أن جهة التمويل تتمثل في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا، والبنك العربي. وفق “أخبار 24”.

“أكوا باور” تحصل على تمويل لمشروع طاقة بمصر

جديد المحليات
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