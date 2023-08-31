“مُيَسر”.. برنامج لتملك المسكن بـ”850 ريال” شهرياً

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان برنامج القسط الميسر، الذي يستهدف المواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم 7 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.
وأوضحت الشركة أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، ويلبي احتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يهدف إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن.
ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملاً الدعم الإضافي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة استمرارية الدعم بما يُمكّن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%..