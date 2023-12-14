“إنفانتينو”: “جدة” سجلت أكبر حضور جماهيري

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، بالانطلاقة المميزة لكأس العالم للأندية في جدة والحضور الجماهيري الكبير.
وانطلقت مساء، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، والمقامة في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023 بحفل مبهر.
وأشار رئيس الفيفا إلى أن كأس العالم للأندية بالمملكة 2023، انطلق “بأفضل شكل ممكن” مع تسجيل حضور قياسي في تاريخ البطولة لعدد الجماهير في المباراة الافتتاحية، إذ كان إنفانتينو بين 50248 مشجعاً تواجدوا على المدرجات لمتابعة بطل دوري المحترفين السعودي لموسم 2022/2023، نادي الاتحاد، في مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة.
ووفقا لموقع الفيفا الرسمي فإن الحضور في مواجهة الاتحاد وأوكلاند تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الجماهير في المباراة الأولى لمونديال الأندية والمسجَّل في النسخة السابقة التي استضاف المغرب منافساتها في فبراير الماضي عندما تواجد 47137 متفرّجاً لمتابعة مواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات للموقع الرسمي لـ”الفيفا”: “يا لها من أمسية رائعة هنا في جدة! الاستقبال الذي حظيت به النسخة الأولى على الإطلاق من كأس العالم للأندية في المملكة كان عظيماً، حيث تم تسجيل أكبر عدد حضور في تاريخ المباراة الافتتاحية”. وفق “سبورت 24”.
واستكمل حديثه، قائلاً: “تهانينا لفريقي الاتحاد وأوكلاند سيتي على هذه المباراة الممتعة، والشكر موصول لكل من تواجد هنا لإطلاق صافرة بداية هذه البطولة بأفضل شكل ممكن.. إني على ثقة بأننا سنستمر بتوحيد العالم من هذه الدولة الجميلة، بينما نتوِّج بطلاً جديداً لأندية العالم”.
واستهل الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية “السعودية 2023” بفوز كبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل إفريقيا في الدور ربع النهائي.
ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، القمة العربية المرتقبة في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.