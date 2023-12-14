نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > مسابقة الذكاء الاصطناعي.. “فائزات” و”مشاركون”
15/12/2023   1:05 ص

مسابقة الذكاء الاصطناعي.. “فائزات” و”مشاركون”

+ = -
25

كرّمت ‏الهيئة الملكية لمحافظة العُلا طالبات تعليم العُلا الفائزات في مسابقة الذكاء الاصطناعي، والطلاب المشاركين في المسابقة.

واستعرض المدير العام للبرنامج التنفيذي للتعليم العام بالهيئة الدكتور أحمد العُمري، الدور الداعم والممكن الذي تقدمه الهيئة للتعليم العام، من خلال برنامج تطوير التعليم بالشراكة مع تعليم العُلا، الذي من أهدافه تطوير مهارات الطلاب وإكسابهم مهارات جديدة من خلال برامج متخصصة، ومنها التفكير التصميمي والروبوت والقيادة والمهارات الحياتية ولغات البرمجة المختلفة.

وأكد العُمري، وجود فرص كبيرة للمنافسة العالمية، وطلاب المملكة قادرون على التحدي والإنجاز، مقدماً شكره للطلبة الفائزين وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم ومعلماتهم.

وهنأ مدير تعليم العُلا موسى بن موسى، الطالبات الفائزات والطلاب المشاركين، مشيدًا بجهودهن وتمثيلهن لتعليم العُلا خير تمثيل، ومثمنًا الجهود والدعم غير المحدود من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ووزارة التعليم، ومتابعة أسر الطالبات ومدارسهن؛ للوصول بهن لمنصات التكريم وتحقيق التميُّز والإنجاز.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الطالبة نورة سعود عرفة حققت المستوى الثاني على مستوى العالم بمشروع “رحلة عائلة في محمية شرعان”، كما حقَّقت الطالبة أسيل ماجد بن حسين المستوى الرابع على العالم بمشروع “مساعد الطوارئ الذكي”، فيما حققت الطالبتان وداد مجاهد البوشي وأسيل ماجد بن حسين المستوى الرابع على المملكة بمشروع “نورت العُلا مرشد سياحي”.

مسابقة الذكاء الاصطناعي.. “فائزات” و”مشاركون”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885281683.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com