“سلمان للإغاثة”.. يُطعم ويُداوي

تمثلت أحدث حلقات مساعي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا عالميًا، بتوزيع 2.5 ألف سلة غذائية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 17.7 ألف، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن 2023.
ووزع المركز 1.3 ألف قسيمة شرائية، تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وطرابلس ومرجعيون وحاصبيا وبيروت في لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية “كنف” 2023.
كما وزّع 200 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية النيل الأبيض بالسودان، استفاد منها 891 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور هناك.
ودشن المركز المشروع الطبي التدريبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 14 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وأوقع الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، الكشف الطبي على 71 فرداً، وأجرى 7 عمليات جراحية متخصصة، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب، استفاد منها 10 أفراد.
من ناحية أخرى، وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع؛ لتوفير الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وفق “أخبار 24”.
ويجري بموجب الاتفاقية تشغيل العيادات الطبية المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة، كما سيتم توفير المياه بكميات كافية للنازحين، وتوزيع أوعية حفظ المياه على الأسر المستفيدة؛ بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين في المناطق المحررة بمحافظة صعدة، يستفيد منها 4.7 ألف فرد.