“الجيومكانية”.. إنجازات لتعزيز الدور “الريادي”

حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة خلال عام 2023 العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، شملت التنظيم والتطوير والمشاركات والتمثيل الدولي في اللجان والمنظمات، إلى جانب اعتماد عدد من السياسات والمعايير المتعلقة بالتصاريح والتراخيص وحوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية.
وحرصت الهيئة بتوجيهٍ ومتابعةٍ من وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة، على تعزيز دورها الريادي في القطاع إلى جانب مساهمتها في الجوانب التنموية وتطوير منظومة أعمال الجيومكانية في المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية ومسارات التقدم وتطبيق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية.
واستعرض اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير، برئاسة وزير الدفاع وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والقطاعين الأكاديمي والخاص، سير أعمال الهيئة وبرامجها المستقبلية وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضحت الهيئة أن مجلس الوزراء بارك استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية الذي يعد منصةً مهمةً لاستشراف المستقبل في هذا المجال لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة المتماشية مع مستهدفات الرؤية المملكة 2030، والذي أيد فيه أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية بالإجماع استضافة المملكة للمركز.
وأفادت بأنه لأهمية دور المملكة الريادي في المساحة والمعلومات الجيومكانية على المستوى العربي ترأست المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية المنعقد في أبوظبي، وجرى حينها استقبال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لرئيس الهيئة والوفد المرافق.
وأشارت إلى أن الهيئة شاركت في حفل افتتاح وتدشين مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي UNGGCE في مقر مبنى الأمم المتحدة في مدينة بورن بالجمهورية الألمانية الاتحادية، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي الدول الأعضاء باللجان الإقليمية التابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، إضافةً إلى حضور الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية IAC للمركز والاجتماع الثالث للجنة الفرعية للجيوديسيا SCOG التابعة لـ UNGGIM.
وتم انتخاب ممثل الجيومكانية من قبل سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية UNGGIM المهندس عبدالله بن ذيب القحطاني للعمل كعضو في مكتب (BUREAU) التابع للجنة الفرعية للجيوديسيا SCOG التابع لـ UNGGIM.
وشاركت ” الجيومكانية” في الدورة الثالثة لمجموعة لخبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية في نيويورك، إضافةً إلى مشاركتها في الاجتماع 22 للجنة الهيدروغرافية لدى شمال المحيط الهندي (NIOHC) الذي استضافته جمهورية إندونيسيا في يوجياكرتا، هذا وقد دشنت الجيومكانية خلال مشاركاتها 16 خارطة بحرية ملاحية إلكترونية ( ENC ) في مدينة تونتون بالمملكة المتحدة.
وتضمنت المشاركات كذلك حضور الاجتماع الثاني للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية العالمية (HLG-IGIF) في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك برئاسة رئيس الهيئة، إضافةً إلى مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في الصين، ومشاركتها في الجمعية العمومية لمنظمة المسح البحري الهيدروغرافية IHO، واجتماع المنظمة الدولية للمعاير الجيومكانية (ISO/TC 211).
وقامت الهيئة بالرعاية والمشاركة في ” الأسبوع الجيومكاني” الذي تنظمه الجمعية الدولية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد ISPRS في جمهورية مصر العربية، تحت شعار “الاستشعار عن بعد من أجل مستقبل أفضل” الذي حضره ما يربو على ألفى خبير ومهتم في مجال التصوير الجوي والاستشعار عن بعد، على هامش الفعالية التقى رئيس الهيئة بعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية مشاركة ومن ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتواجد فريقٌ من الجيومكانية في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمساحين (FIG) في الولايات المتحدة الأمريكية المقام بأورلاندو بولاية فلوريدا؛ إذ شارك الفريق ورقة عمل بعنوان “تأسيس شبكة محطات الرصد المستمر وأداؤها ومستقبلها”.
وعلى الصعيد المحلي أطلق رئيس الهيئة ” المركز الجيومكاني الوطني” الذي جرى إنشاؤه وفق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المعلومات الجيومكانية بمعايير وسياسات وطنية تلبي حاجة الجهات المستفيدة من المعلومات الجيومكانية الرئيسية للتنمية الحضرية والمدن الإدارية، ويعد المركز مرجعية وطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية، ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات.
ودشنت الهيئة المنصة الجيومكانية الوطنية 2023 التي تعد المصدر الوطني الموثوق للوصول إلى المعلومات الجيومكانية في المملكة، إضافةً إلى مشاركتها في مؤتمر ليب 23 الذي دشنت فيه الهوية البصرية والصوتية الرقمية للهيئة والتي تحمل دلالات تتضمن شعار السيفين والنخلة، ويشير إلى الأبعاد الثلاثية XYZ لتحديد المواقع والطبقات الأساسية للبيانات، ووقعت الجيومكانية على هامش المؤتمر عقداً لتطوير نسخة 2023 للمنصة الجيومكانية الوطنية، كما وقعت مع الإلكترونيات المتقدمة SAMI عقداً تشغيلياً للبنية التحتية الرقمية الجيومكانية.
واعتمدت الهيئة السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية بالتعاون مع OGC وذلك أثناء انعقاد ورشة عمل مسودة السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية للمملكة العربية السعودية في إطار التكامل بين الهيئة واتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة OGC.
وحرصت الهيئة على تنويع شراكاتها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها الرئيسة، وكان من أبرزها توقيع تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية وهيئة الأراضي السنغافورية SLA بهدف تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، إضافةً إلى الاتفاقية المبرمة بين الجيومكانية وشركة إزري العالمية لتعزيز التعاون في مجال المعلومات الجيومكانية.
ووقعت الجيومكانية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقية شراكة سعيًا لدعم ثقافة ومنهجية الابتكار في مجال تطبيقات المعلومات الجيومكانية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرات التنمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجيومكانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف توفير المعلومات الجيومكانية الموثقة والمعتمدة ورفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة وحوكمة البيانات والمعلومات الجيومكانية وتبادلها.
ونظمت الهيئة عدداً من الورش المهمة على المستوى الوطني كان من بينها، استبيان عن الكفاءة الفنية لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بلغت 23 ورشة. وفق “أخبار 24”.
وعملت الهيئة على تنظيم ورشة عمل بعنوان البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية لدعم عجلة التنمية الوطنية شارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين في القطاع على مستوى العالم.
يذكر أن الهيئة وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.