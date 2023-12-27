“حمضيات” حائل.. 40% من “الصادرات”

تتميز منطقة حائل بوفرة إنتاجها من الحمضيات، والذي شكّل 40% من إجمالي صادرات المملكة من الحمضيات لعام 2022 وفق إحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتوفير الأمن الغذائي وتقليل واردات الغذاء.
ورعى أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حفل مهرجان “حمضيات حائل”، في نسخته الثالثة 2023، والتي أقيمت فعالياته بممشى الفجر بمدينة حائل، ونظمته الجمعية التعاونية الزراعية بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني.
وأشار أمير المنطقة خلال الحفل إلى مستقبل إنتاج الحمضيات بالمنطقة وتعزيز الحراك الاقتصادي وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين، واستقطاب مصانع ومستثمرين للصناعات التحويلية لمنتجات الحمضيات بالدعم السخي من القيادة الحكيمة لمشاريع البيئة والزراعة والمياه وإيجاد منتج منافس ذي جودة عالية، مشيراً للدور المتميز لفرع الوزارة وبالتجارب الناجحة في الصناعات التحويلية للحمضيات وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها.
وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن أهمية المنطقة في زراعة الحمضيات وما حققته حائل من نسب عالية في إنتاج الحمضيات، مستعرضًا تطور الزراعة بالمنطقة، كما شهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركاء بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان جارالله الصوينع، والرعاة والمشاركين.