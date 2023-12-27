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جديد المحليات > “التجارة الإلكترونية” تنتعش في نجران
27/12/2023   8:14 ص

“التجارة الإلكترونية” تنتعش في نجران

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انتعشت التجارة الإلكترونية في منطقة نجران، لتخرج من عباءة العمل الفردي وتتوسع في رحاب العمل المؤسسي، الأمر الذي جسّده الدعم المُقدم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص من خلال “جولة التجارة الإلكترونية”.

وحطت رحال جولة التجارة الإلكترونية بمنطقة نجران في محطتها الثانية عشرة؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونيًا.

وتهدف الجولة إلى تقديم أكثر من 100 ورشة عمل وما يقارب 1200 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لنحو 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، حيث جذبت الجولة أكثر من 28 ألف زائر. وفق “أخبار 24”.

وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة؛ وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن المملكة من أكثر الدول نمواً بهذا المجال.

“التجارة الإلكترونية” تنتعش في نجران

جديد المحليات
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