أمسية “شعرية فنية” بين ليالي العلا “المخملية”

نظمت لحظات العُلا أمسية شعرية وفنية بعنوان “ليلة العُلا الشعرية”، شارك فيها عدد من المواهب الشعرية والفنية والمسرحية السعودية، في موقع استثنائي تحت سماء العلا المرصّعة بالنجوم وطبيعتها الخلابة.
وتهدف “ليلة العُلا الشعرية”، التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، إلى دعم الشعراء والفنانين السعوديين الموهوبين بالتزامن مع اختتام عام الشعر العربي.
كما تسلط الفعالية الضوء على جمال الشعر العربي، حيث احتفت المملكة ممثلة بوزارة الثقافة بعام 2023، عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات أقيمت على مدار عام، وبشراكة فاعلة مع أفراد المجتمع وجميع الجهات الثقافية الأخرى.
وتنظم لحظات العُلا مجموعة من المهرجانات الجديدة والفعاليات المتنوعة على مدار العام، للاحتفال بتاريخ العُلا وبالثقافات المحلية والدولية، حيث تشكل العُلا مكاناً مثالياً للاحتفالات الاجتماعية والفعاليات الثقافية؛ نظراً لحضارتها العريقة وتاريخها الذي احتضن العديد من الممالك القديمة المتعاقبة على مدار آلاف السنين.
وفق “أخبار 24”.