نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمسية “شعرية فنية” بين ليالي العلا “المخملية”
06/01/2024   9:05 م

أمسية “شعرية فنية” بين ليالي العلا “المخملية”

+ = -
37

نظمت لحظات العُلا أمسية شعرية وفنية بعنوان “ليلة العُلا الشعرية”، شارك فيها عدد من المواهب الشعرية والفنية والمسرحية السعودية، في موقع استثنائي تحت سماء العلا المرصّعة بالنجوم وطبيعتها الخلابة.

وتهدف “ليلة العُلا الشعرية”، التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، إلى دعم الشعراء والفنانين السعوديين الموهوبين بالتزامن مع اختتام عام الشعر العربي.

كما تسلط الفعالية الضوء على جمال الشعر العربي، حيث احتفت المملكة ممثلة بوزارة الثقافة بعام 2023، عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات أقيمت على مدار عام، وبشراكة فاعلة مع أفراد المجتمع وجميع الجهات الثقافية الأخرى.

وتنظم لحظات العُلا مجموعة من المهرجانات الجديدة والفعاليات المتنوعة على مدار العام، للاحتفال بتاريخ العُلا وبالثقافات المحلية والدولية، حيث تشكل العُلا مكاناً مثالياً للاحتفالات الاجتماعية والفعاليات الثقافية؛ نظراً لحضارتها العريقة وتاريخها الذي احتضن العديد من الممالك القديمة المتعاقبة على مدار آلاف السنين.

احتفت وزارة الثقافة بعام الشعر العربي في 2023 عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات

احتفت وزارة الثقافة بعام الشعر العربي في 2023 عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات

تسلط الأمسية الضوء على جمال الشعر العربي

وفق “أخبار 24”.

أمسية “شعرية فنية” بين ليالي العلا “المخملية”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885283802.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com