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جديد المحليات > “المدني” يؤهل “343 فرداً” للحماية من الحرائق
26/01/2024   12:13 ص

“المدني” يؤهل “343 فرداً” للحماية من الحرائق

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احتفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بتخريج 343 فرداً من الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق لعام 1445 هـ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله القرني.

وتلقى “الخريجون” خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية.

وتهدف الدورة إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات؛ لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية في جميع المجالات. وفق “أخبار 24”.

“المدني” يؤهل “343 فرداً” للحماية من الحرائق

جديد المحليات
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