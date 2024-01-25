“كوريا” تتعادل مع “ماليزيا” بـ “كأس آسيا”

تعادل منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لمثلها خلال المباراة التي جمعته بنظيره الماليزي عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة 21 سجله لاعبه ووـيونغ جونغ لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف، وتعادل منتخب ماليزيا في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه فيصل حليم قبل أن يضيف زميله أريف أيمن الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.
ثم سجل لاعب ماليزيا أحمد حازمي هدفًا في مرماه ليتعادل لكوريا الجنوبية بالدقيقة 83 ثم أضاف سون الهدف الثالث لبلاده بالدقيقة 90 4 قبل أن يتعادل روميل موراليس في الدقيقة 90 5 لماليزيا. وفق “سبورت 24”.
ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني خلف المنتخب البحريني المتصدر، فيما حصد منتخب ماليزيا نقطته الأولى ولكنه يتذيل مجموعته.