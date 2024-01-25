نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “كوريا” تتعادل مع “ماليزيا” بـ “كأس آسيا”
26/01/2024   12:13 ص

“كوريا” تتعادل مع “ماليزيا” بـ “كأس آسيا”

+ = -
32

تعادل منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لمثلها خلال المباراة التي جمعته بنظيره الماليزي عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة 21 سجله لاعبه ووـيونغ جونغ لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف، وتعادل منتخب ماليزيا في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه فيصل حليم قبل أن يضيف زميله أريف أيمن الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

ثم سجل لاعب ماليزيا أحمد حازمي هدفًا في مرماه ليتعادل لكوريا الجنوبية بالدقيقة 83 ثم أضاف سون الهدف الثالث لبلاده بالدقيقة 90 4 قبل أن يتعادل روميل موراليس في الدقيقة 90 5 لماليزيا. وفق “سبورت 24”.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني خلف المنتخب البحريني المتصدر، فيما حصد منتخب ماليزيا نقطته الأولى ولكنه يتذيل مجموعته.

“كوريا” تتعادل مع “ماليزيا” بـ “كأس آسيا”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285748.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com