“رالي حائل” يُنعش الأسواق الشعبية

لعبت الأسواق الشعبية بحائل دوراً مهماً وحيوياً في استقطاب العديد من الزوار والسياح على مدى العقود الماضية لتمثل رافداً اقتصادياً لما تحتويه من منتجات شعبية وتراثية.
ويحظى سوق زمان الشعبي بإقبال من زوار المنطقة في المهرجانات والمناسبات التي من أبرزها بطولة رالي حائل تويوتا الدولي “مهد الراليات” الذي امتد على مدى 19 عاماً.
أُمّ علي التي تعمل منذ 17 عاماً في سوق زمان الشعبي أكدت أن القوة الشرائية تكون متزامنة مع أيام رالي حائل الدولي بشكل كثيف لكثرة المتسوقين من زوار المنطقة القادمين من مدن المملكة وخارجها.
وأوضحت أنها تحرص على اكتمال وتجديد وتنوع معروضاتها الشعبية قبيل انطلاق الرالي بأيام وتجهيزها وفق الطلبات التي يحرص المتسوقون على شرائها خلال الأعوام السابقة للرالي.
وفق “أخبار 24”.