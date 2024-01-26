“رالي حائل” يعقد ورشة عمل بشأن الفعاليات المصاحبة

عقدت اللجنة المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، ورشة عمل للجهات المشاركة في الفعاليات المصاحبة للرالي.
وافتتح الورشة بكلمة عبدالعزيز بن عبدالله السيف المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي الذي حث في بداية كلمته ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، على أهمية بذل الجهد والسعي إلى استثمار الحدث اقتصاديًا وإبرازالثقافة والتراث الحائلي بما يليق بأهل المنطقة.
بدورهم، أكد رؤساء الجهات المشاركة في الورشة على التزامهم بتطبيق معايير استضافة الرالي وتنظيم الفعاليات المصاحبة وجاهزية قطاعاتهم الأمنية والصحية والاقتصادية واللوجستية والثقافية. وفق “سبورت 24”.
ووعدوا بتحقيق تجربة رائعة لزوار المنطقة وضيوفها خلال فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي. بعد ذلك، ناقش رؤساء اللجان المنظمة عددًا من المواضيع التنظيمية قبل انطلاق الفعاليات المصاحبة للرالي يوم الاثنين 5 فبراير المقبل.