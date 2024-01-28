“غوغل” تدعم المُعلمين بـ”7 ميزات”

تتضمن منصة “Google for Education” التابعة لشركة “غوغل” الأمريكية، مجموعة من الأدوات التي تُساعد في تطوير التعليم من خلال تنظيم الخطط الدراسية والتواصل مع الطلاب عن بُعد.
وكشفت الشركة عبر مدونتها الرسمية، عن 7 ميزات جديدة داخل المنصة لتوفير الوقت وسرعة إنشاء العروض التقديمية وصياغة الدروس للمعلمين، فيما تُفيد الطلاب في فهم المواد التعليمية بطريقة سلسة.
وشملت الميزات الجديدة أداة “Duet AI” المدمجة في تطبيقات “Workspace” والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتبويب “Resources tab” لإنشاء الدروس التفاعلية، وميزة التوقيع الإلكتروني “eSignature”، وميزة “speaker spotlight” لتسجيل المحاضرات. وفق “أخبار 24”.
كما تضم أيضاً ميزة إضافة الأسئلة إلى مقاطع الفيديو داخل المنصة، وميزة “Practice sets” المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على تعليقات لحظية، وميزة توزيع الطلاب في مجموعات مختلفة حسب قدراتهم التعليمية.