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جديد المحليات > “الزخارف والنقوش”.. جمال “فنّ العمارة” بنجران
28/01/2024   8:18 ص

“الزخارف والنقوش”.. جمال “فنّ العمارة” بنجران

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تُحوّل الزخارف والنقوش، البيوت الطينية في منطقة نجران، لتحف معمارية رائعة، تضمن الحفاظ على طراز هذه البيوت، وتبرز طبيعتها المعمارية الفريدة.

وتتنوع الأشكال الزخرفية في البيوت الطينية بنجران، أبرزها “الشراريف” التي تشكل وحدة هندسية مثلثة الشكل تنفذ في نهاية جدران البيت الطيني من أعلى، وتكون مفرغة وذات ارتفاع يصل إلى 30 سم، وعرض 15 سم.

وتؤدي هذه النقوش، بجانب القيمة الجمالية، وظيفة سور يحد فراغ السطوح ويحمي الجدران من تساقط الأمطار وعوامل الطقس الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وتشكل هذه النقوش الهُوِيّة المعمارية في البيت النجراني، وتضفي لمسات فنية تمنح هيبة وشموخًا للبيوت الطينية، وتعكس التقاليد المعمارية الغنية لمنطقة نجران.

“الزخارف والنقوش”.. جمال “فنّ العمارة” بنجران

جديد المحليات
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