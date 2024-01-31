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رياضة > أبرزها راكيتيتش.. 28 صفقة في الميركاتو الشتوي لـ”روشن”
31/01/2024   4:50 م

أبرزها راكيتيتش.. 28 صفقة في الميركاتو الشتوي لـ”روشن”

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أُسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية لدوري روشن السعودي الذي شهدت الساعات الأخيرة منه مجموعة قوية من الصفقات، أبرزها تعاقد الشباب مع نجم برشلونة السابق وإشبييلة، الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وواصلت أندية دوري روشن تدعيم صفوفها بمجموعة من الصفقات من أجل مواكبة المنافسة في الدوري الأقوى عربياً وقارياً.

وبلغت فترة الانتقالات الشتوية بدوري روشن إبرام صفقات انتقال 28 لاعبًا، حسب إعلانات الأندية، خلاف قيد الحارس محمد الربيعي في كشوفات الهلال وإعادة تسجيل الحارس أوسبينا في كشوفات النصر.

واحتدمت وتيرة التعاقدات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من نافذة الانتقالات الشتوية لدوري روشن السعودي، مع إضافة الأندية لـ 20 لاعبًا إلى قوائمها.

وشكلت تعاقدات الأندية خلال الساعات الأخيرة أكثر من 70% من إجمالي الصفقات التي جرت منذ 1 حتى 30 يناير 2024.

وتعاقدت 8 أندية مع لاعبين جدد خلال الفترة، هي أندية أبها والنصر والشباب والاتحاد والاتفاق والتعاون والهلال والخليج، في حين اكتفت الفرق الـ10 الباقية بالعناصر التي كانت لديهم منذ بداية الموسم.

ومن بين الأسماء اللامعة التي انضمت إلى دوري روشن السعودي، اللاعب البرازيلي رينان لودي القادم من أولمبيك مارسيليا إلى الهلال، والكرواتي إيفان راكيتيتش الذي انتقل إلى الشباب قادمًا من إشبيلية الإسباني، إلى جانب الأسترالي عزيز بيهيتش الذي انضم إلى النصر قادمًا من ملبورن سيتي.

لاعب الهلال الجديد رينان لودي

لاعب الهلال الجديد رينان لودي

كما شهدت قائمة الانتقالات حضورًا لحراس المرمى؛ إذ شملت القائمة، كلاً من: مصطفى ملائكة ومحمد المحاسنة، بالإضافة إلى عودة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وقيد الحارس محمد الربيعي.

ويعد الاتفاق الأكثر نشاطًا بتعاقده مع 7 لاعبين، يتقدمهم الإسباني ألفارو ميدران والعاجي سيكو فوفانا والكاميروني كارل توكو إيكامبي، إلى جانب هارون كمارا وعبد الرحمن العبود وخالد الغنام وعبد الله مادو، بينما اقتصر الخليج على اللاعب نايف مسعود، فيما اكتفى الهلال باستقطاب البرازيلي رينان لودي وقيد الحارس محمد الربيعي.

لاعب الاتفاق الجديد خالد الغنام

لاعب الاتفاق الجديد خالد الغنام

ولم يكتف الشباب بضم راكيتيتش فقط، بل ألحق بصفوفه البرازيلي فيتينيو على سبيل الإعارة من الاتفاق ومصطفى ملائكة من الفتح ومصعب الجوير من الهلال، في حين جاءت تعاقدات الاتحاد مع فواز الصقور وسعد آل موسى وأحمد الغامدي وحامد الغامدي ومحمد المحاسنة.

لاعب الاتفاق الجديد ألفارو ميدران

لاعب الاتفاق الجديد ألفارو ميدران

وشهد نادي التعاون نشاطًا ملحوظًا بضمه لإبراهيم الشعيل وصالح أبو الشامات ومحمد بكر وكريستيان جوانكا ومحمد الكويكبي ومحمد محزري، وفي النهاية، استقطب نادي أبها اللاعبين إبراهيم الزبيدي والكونغولي مارسيل تيسيراند، إلى جانب إبراهيم الزبيدي. وفق “سبورت 24”.

أبرزها راكيتيتش.. 28 صفقة في الميركاتو الشتوي لـ”روشن”

رياضة
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