8 خدمات جديدة بـ”الدفاع المدني”

دشّنت المديرية العامة للدفاع المدني (الأربعاء)، 8 خدمات جديدة في بوابة “سلامة” الإلكترونية المرتبطة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أعمال”، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وأوضحت المديرية، أن الخدمات الجديدة تشمل: إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات، والتقارير الفنية لتجديد رخص البلدية غير الفورية، وترخيصاً واحداً لأكثر من نشاط للأنشطة المتجانسة، وإصدار تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة.
وأضافت أن الخدمات تضمنت: تجديد رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، ونقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، وإصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني للأنشطة المتجانسة، وتوحيد مُدد رخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني. وفق “أخبار 24”.
وجرى التدشين بحضور المدير العام المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.