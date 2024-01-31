سهم “أرامكو” ينخفض بعد الحديث عن طرح ثانوي

انخفض سهم أرامكو بما يصل إلى 1.92% إلى 30.7 ريال بعد تقرير عن طرح ثانوي.
وذكرت وكالة “بلومبرج نيوز” أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو السعودية لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في وقت قريب ربما في فبراير.
يذكر أن شركة “أرامكو” سجلت ارتفاعاً بالأرباح في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، حيث قفزت من 112.8 مليار ريال إلى 122.1 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 8.1%.
وعزت الشركة، في تقريرها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير، كما قابل ذلك جزئيًّا انخفاض الكميات المبيعة، وارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة. وفق “أخبار 24”.