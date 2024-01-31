“2000” إعلامي في كأس آسيا

يعد المركز الإعلامي الرئيسي لبطولة كأس آسيا AFC قطر2023، ملتقىً رئيسياً لـ 2000 من الإعلاميين المعتمدين الذين يغطون مباريات وفعاليات البطولة الآسيوية.
ويقدم المركز للصحفيين والمصورين مجموعة من الخدمات والتسهيلات بما فيها مكاتب للعمل، ومرافق لعقد المؤتمرات الصحفية، إضافة إلى خدمة إعارة وصيانة الكاميرات، كما يوجد في المركز منطقة للاستراحة.
وأكد نيلادري بهاتشارجي، الصحفي الرياضي في مجلة “هندو سبورت ستار” إحدى أكثر المجلات الصادرة باللغة الإنجليزية انتشاراً في الهند، على أهمية الحدث القاري باعتباره بطولة كبرى تجمع عدداً من أفضل المنتخبات في آسيا.
وأشاد بهاتشارجي الذي يتواجد في قطر لتغطية كأس آسيا للمرة الأولى خلال مسيرته المهنية بدور المركز الإعلامي الرئيسي، قائلاً: “يتيح لنا المركز تقديم تقارير رائعة عن البطولة من أرض الملعب مباشرة إلى بقية العالم.”
من جانبها، أشارت إيدن كو، الصحفية في HK01، الموقع الإلكتروني الإخباري الرائد في هونج كونج، الصين، أن المركز الإعلامي الرئيسي يعتبر بالنسبة له محطة أساسية تتوفر فيها كامل الإمكانيات التي يحتاجها الصحفي لتقديم تقارير صحفية مهمة لعشاق كرة القدم في بلده. وفق “سبورت 24”.
أما بالنسبة لزيد بنيامين، وهو صحفي عراقي مستقل سبق له تغطية كأس العالم FIFA قطر 2022، فأشار إلى أن مستوى الخدمات في المركز الإعلامي للبطولة الآسيوية، يعد إرثاً قيماً لقطر يمكّنها من استضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى على خطى النجاح الذي تحقق وأبهرت فيه العالم في التنظيم المحكم والدقيق للبطولات العالمية.
ويقع المركز الإعلامي الرئيسي وسط مدينة مشيرب، كما يتواجد المركز على مسافة قريبة من سوق واقف، الذي يعتبر واحداً من الأسواق التقليدية الأكثر شهرة ومن أهم المعالم السياحية في قطر، والذي يشكل مسرحاً لتجمع حشود المشجعين للاحتفال ودعم منتخباتهم.
وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في 1988 و2011.