“حب الشباب” بهذه المناطق ليس أمرًا “عارضًا”

يمكن لحب الشباب أن يحدد ما حدث لجسمك وما هي المشكلات الصحية الكامنة لديك، وكيف يسير نمط حياتك؟
وفي هذا التقرير نستعرض أسباب ظهور حب الشباب في 8 أماكن من الجسد، وكيف يمكن التخلص منها ومن أسبابها وفقًا لما ذكره موقع برايت سايد بنسخته الإنجليزية.
حول الفم
يمكن أن يظهر حب الشباب حول الفم، إذا كان الجلد في هذه المنطقة متهيجًا أو انتقلت إليه العدوى من أماكن أخرى عبر الهاتف أو أحزمة الخوذة أو الآلات الموسيقية، وقد تكون مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالوجه المختلفة هي السبب أيضًا، وكذلك الهرمونات والوراثة.
وعليك إذا ظهرت هذه المشكلة بشكل متكرر، استشارة طبيب الأمراض الجلدية الذي سيجد العلاج المناسب، ومن الأفضل دائمًا الوقاية، بأن تجعل تنظيف بشرتك باستخدام منظف لطيف أو معتدل مرتين يوميًا أمرًا روتينيًا. واستخدام مستحضرات التجميل التي تحمل عبارة (لا تسبب انسداد المسام) والمنتجات الخالية من الزيوت، ويرجى تجنب لمس وجهك.
الأنف
يمكن أن يظهر حب الشباب على الأنف بسبب النظام الغذائي والتوتر وبعض الأدوية، والسبب الأكثر شيوعًا هو سوء النظافة، والتخلص من هذه المشكلة يمكنك إضافة بعض زيت شجرة الشاي إلى روتينك، وهو علاج لطيف جدًا وفعال ضد حب الشباب، أو إضافة سلفاسيتاميد الصوديوم والكبريت الذي سيمنع البكتيريا الموجودة على الجلد من التكاثر، وفي الحالات الشديدة جدًا، استشر طبيب الأمراض الجلدية.
الجبهة
في بعض الأحيان، يكون من الصعب معرفة سبب ظهور حب الشباب على الجبهة، خاصة إذا كنت لا تتناول أدوية معينة، وليس الهرمونات أو التوتر، لكن من الثابت أن منابت الشعر يمكن أن تكون مصدرًا لحب الشباب في منطقة الجبين، فإذا كان شعرك دهنيًا، فقد يصل الزيت إلى جبهتك ويسد مسامها.
الفك والرقبة
عندما تتغير مستويات هرمونات معينة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأندروجينات، وهو العامل الشائع الذي يسهم في ظهور حب الشباب لدى البالغين، لكن هناك بعض المناطق التي تعتبر مؤشرات حقيقية للتقلبات الهرمونية، وتشمل الفكين والرقبة.
ويمكن أن يحدث هذا بين النساء بسبب الحيض أو تناول أدوية تحديد النسل، وفي معظم الأحيان يمكن أن يحل المنظف والمرطب وعلاج حب الشباب المشكلة، إضافة لتجنب أشعة الشمس.
الخدان
مجرد محادثة هاتفية يمكن أن تتسبب في ظهور بعض البثور على الخدين، فالهواتف وسيلة رائعة لنشر البكتيريا. بالإضافة إلى أغطية الوسائد والأغطية المتسخة والأشياء الأخرى التي تتلامس مع بشرتك.
قد يكون حب الشباب على الخد بسبب هرموني، ومن المحتمل أيضًا أن يكون سببها عادات معينة في نمط الحياة، وعليك مسح هاتفك قبل كل استخدام وعدم أخذه إلى أي أماكن ملوثة بالجراثيم مثل الحمام، فيما يعد تغيير أغطية الوسائد والملاءات بصفة دورية فكرة جيدة أيضًا، تمامًا مثل غسل يديك بانتظام.
الظهر
يمكن أن يكون ظهور حب الشباب على الظهر مجرد حساسية تجاه المرطب وكريمات الجسم وزيوت التدليك والشمع، وقد يكون السبب أيضًا هو العرق الذي يختلط بالزيوت والسموم الموجودة على بشرتنا ويسد المسام. ولهذا السبب يعد الاستحمام السريع بعد ممارسة الرياضة أمرًا مهمًّا للغاية.
ويمكن أن تكون الملابس الضيقة التي لا تسمح لبشرتك بالتنفس، مما قد يسبب تهيجًا وبالتالي ظهور بثور على ظهرك، وإذا لم يكن هناك سبب خارجي واضح، فمن الأفضل الانتباه إلى نظامك الغذائي والتحقق لمعرفة ما إذا كنت تحصل على العناصر الغذائية الكافية. وقد يكون التوتر هو السبب هنا أيضًا.
الساقان
يظهر حب الشباب على الساقين عادةً بسبب احتكاك بعض المعدات الرياضية بجلدك أو ملابسك أو ملابسك الداخلية الضيقة جدًا، ولكن كن حذرًا، غالبًا ما يخلط الأشخاص بين حب الشباب على أرجلهم وحالات مشابهة مثل التهاب الجريبات أو الأكزيما أو التقرن الشعري، لذا، إذا كانت لديك حكة ومؤلمة، فمن الأفضل استشارة الطبيب واستخدام علاج متخصص. وفق “أخبار 24”.
الصدر
يتطور حب الشباب في الصدر للأسباب نفسها تقريبًا التي سبق ذكرها، على سبيل المثال، إذا كانت بشرتك حساسة، فإن منظفات الغسيل القاسية يمكن أن تسد وتهيج بصيلات الشعر. لذا فمن الأفضل اختيار منتجات مضادة للحساسية وخالية من الكبريتات والعطور.
كما أن ارتداء الملابس الضيقة جدًا، أو التي لا تسمح بالتهوية بشكل جيد أثناء التدريب الرياضي، قد يؤدي أيضًا إلى احتجاز العرق والزيوت والبكتيريا في مسام الجلد، يمكن أن يحدث هذا أيضًا نتيجة لاستخدام بعض مستحضرات الجسم التي تحتوي على مكونات تسد المسام.