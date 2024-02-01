“ليفربول” يقسو على “تشيلسي” برباعية

سجل كونور برادلي البالغ من العمر 20 عامًا هدفه الأول مع ليفربول ثم صنع هدفا آخر لدومينيك سوبوسلاي ليتقدم فريق المدرب يورجن كلوب بفارق خمس نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الساحق 4-1 على تشيلسي اليوم الأربعاء.
ويملك ليفربول، الذي لم يخسر على ملعب أنفيلد هذا الموسم بجميع المسابقات، 51 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثاني ويتساوى في النقاط مع أرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
ولعب ليفربول بقوة منذ صفارة البداية، وضغط بشكل قوي للغاية ما جعل تشيلسي يعاني من أجل الخروج من نصف ملعبه.
وبينما سدد داروين نونيز سبع مرات على مرمى تشيلسي في الشوط الأول، افتتح ديوجو جوتا التسجيل في الدقيقة 23 عندما مر من بين اثنين من مدافعي تشيلسي ليسجل.
ودفع برادلي بجماهير أنفيلد نحو حالة من البهجة في الدقيقة 39 عندما سدد كرة قوية في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة قوية.
ثم ترك اللاعب الشاب القادم من أيرلندا الشمالية أحد المدافعين خلفه في الدقيقة 65 قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة ارتقى لها سوبوسلاي ليلعبها برأسه في مرمى جورجي بيتروفيتش. وفق “سبورت 24”.
وقلص كريستوفر نكونكو الفارق في الدقيقة 71 لكن لويس دياز لاعب ليفربول رد بهدف بعدها بثماني دقائق ليدفع بمشجعي تشيلسي، الذين حضروا اللقاء، إلى الخروج من الملعب.