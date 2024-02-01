الخميس.. من يحسم “الرقصة الأخيرة”؟

يقص فريق النصر عند التاسعة من مساء اليوم الخميس شريط مبارياته بالنسخة الجارية من كأس موسم الرياض بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي.
إنتر ميامي كان قد خسر مباراته الأولى في كأس موسم الرياض بنتيجة 4-3 أمام الهلال التي أُقيمت في تدشين ملعب Kingdom Arena.
ويخوض النصر المواجهة ضمن تحضيراته لاستئناف النشاط الرياضي بعدما تم إلغاء وديتيه في الصين.
وستشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين نجمي الفريقين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقد يكون اللقاء كما أُطلق عليه “الرقصة الأخيرة” بين النجمين فربما لا يتقابلان مرة أخرى بعدما شهد ملعب “كامب نو” أول لقاء بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ومانشستر يونايتد قبل 16 عامًا بالتحديد 23 أبريل 2008.
وقد لا يُشارك نجم النصر كريستيانو رونالدو في اللقاء لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة وربما يُشارك لتدوّن المشاركة رقم 38 بينهما على مستوى الأندية والمنتخبات والوديات. وفق “سبورت 24”.
لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي عُقد الأربعاء، إن كريستيانو رونالد أصبح في المرحلة الأخيرة من عملية التأهيل، قائلاً:”من الممكن أن يعود إلى المجموعة في الأيام المقبلة”.
وتُختتم فعاليات البطولة “الخميس 8 فبراير” المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيُتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.