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جديد المحليات > بأمر الملك.. إقامة “صلاة الاستسقاء”
01/02/2024   9:11 ص

بأمر الملك.. إقامة “صلاة الاستسقاء”

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أدى جموع المصلين في جميع مناطق المملكة، صباح (الخميس) صلاة الاستسقاء، تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

ففي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، وأم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، حيث ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته وطاعته وعدم معصيته والتوبة إليه واستغفاره والتضرع إليه وسؤاله.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة هذا اليوم طلباً للغيث. وفق “أخبار 24”.

بأمر الملك.. إقامة “صلاة الاستسقاء”

جديد المحليات
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