“غوغل” تصنع الموسيقى بـ”الذكاء”

تعمل شركة “غوغل” الأمريكية، على زيادة استثماراتها في تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء أغانٍ وكلمات فريدة، وذلك من خلال إطلاق أدوات جديدة تحمل اسم “GenAI” لتوليد الألحان الموسيقية.
وتضمّنت الأدوات الجديدة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أداة “MusicFX” لتوليد المقطوعات الموسيقية يصل طولها إلى 70 ثانية، والمتاحة على تطبيق “Test Kitchen” التابع للشركة.
وتقوم الأداة بإنشاء نسختين من المقطوعة المطلوبة مدة كل منهما 30 ثانية بشكل افتراضي، مع خيارات لإطالة المسارات (إلى 50 أو 70 ثانية) أو ربط البداية والنهاية تلقائيًا لتكرارها. وفق “أخبار 24”.
كما شملت الأدوات أيضاً، أداة “TextFX” لتوليد كلمات الأغاني المدعومة بنموذج “PaLM 2” لإنشاء الصوص، وذلك بالتعاون مع مغني الراب العالمي “Lupe Fiasco” حيث تستلهم الأداة النتائج من التقنيات الغنائية واللغوية التي طورها طوال حياته المهنية.