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رياضة > “الأهلي” يُمدد عقد “المجحد”
02/02/2024   6:57 م

“الأهلي” يُمدد عقد “المجحد”

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أعلن النادي الأهلي اليوم تمديد التعاقد مع لاعب فريقه محمد المجحد لمدة 3 سنوات.

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عاماً مع الأهلي في 67 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

“الأهلي” يُمدد عقد “المجحد”

رياضة
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