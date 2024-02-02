“الأهلي” يُمدد عقد “المجحد”

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أعلن النادي الأهلي اليوم تمديد التعاقد مع لاعب فريقه محمد المجحد لمدة 3 سنوات.
وشارك اللاعب صاحب الـ25 عاماً مع الأهلي في 67 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.
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