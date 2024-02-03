“غوغل” تتخلى عن “التخزين المؤقت”

ألغت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة رابط ذاكرة التخزين المؤقتة للصفحات (Caches) من صفحة النتائج بمحرك البحث، والتي تُستخدم عادةً في تصحيح أخطاء المواقع ومراقبة المنافسين.
وأفاد مسؤول البحث في الشركة داني سوليفان، وفقاً لموقع “theverge” التقني، بأنه يمكن استبدال الميزة مستقبلاً بإضافة الروابط إلى “أرشيف” خاص بغوغل، حيث توجد طرق أكثر مرونة وحداثة حالياً للحصول على نفس المزايا.
ويضر هذا القرار العديد من المطورين ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، كما يعيق أيضاً المراسلين الإخباريين عن مراقبة وجمع الأخبار من محرك البحث، إضافةً إلى أن الميزة الملغاة استخدمت كثيراً كبديل جيد لشبكات (VPN). وفق “أخبار 24”.