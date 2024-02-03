“ثريدز” يحصد “130 مليون” مستخدم

ارتفع عدد مستخدمي تطبيق “ثريدز” للتواصل النصي، إلى 130 مليون مستخدم نشط شهرياً وفقاً لتقرير شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة عن عائدات الربع الرابع من عام 2023.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن هذه الزيادة في أعداد المستخدمين لم تحدث منذ إطلاق ثريدز قبل عدة أشهر، ما يعكس أن التطبيق يسير على الطريق الصحيح.
وأضاف زوكربيرغ أن التطبيق لديه فرصة كبيرة في الوصول إلى مليار مستخدم في غضون بضع سنوات، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي التطبيقات المملوكة للشركة بلغ 4 مليارات مستخدم نشط شهرياً. وفق “أخبار 24”.