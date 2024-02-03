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جديد المحليات > خريطة “المستكشف” للتعرُّف بـ”محمية الإمام”
03/02/2024   9:02 م

خريطة “المستكشف” للتعرُّف بـ”محمية الإمام”

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أتاحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، خريطة “المستكشف” التفاعلية للتعرّف من خلالها على نطاقات ومواقع التنزه والعديد من المميزات.

وأوضحت المحمية، أن خريطة المستكشف تتضمن معرفة حدود المحمية، ومناطق وضوابط التنزه، والدخول، بالإضافة لمعرفة القرى والمراكز والهجر الواقعة داخل نطاق المحمية.

وأشارت إلى أن خريطة المستكشف متاحة عَبْر موقعها الرسمي، وتتميز المحمية بتنوع حيوي فريد نظرًا لمساحتها الشاسعة التي تبلغ 91.5 ألف كيلومتر مربع، وتُعَدّ موطنًا ثريًا وفريدًا للنباتات والكائنات الفطرية.

تتميز المحمية بتنوع حيوي فريد نظرًا لمساحتها الشاسعة

وفق “أخبار 24”.

خريطة “المستكشف” للتعرُّف بـ”محمية الإمام”

جديد المحليات
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