“البيئة”: سارِعوا بترقيم “الإبل”

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك الإبل في المملكة، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها إلكترونيًا لحفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، والاستفادة من المهلة المجانية التي تنتهي في نهاية مايو المقبل.
ويعود ترقيم الإبل على ملاكها، بعدة فوائد، تشمل المساعدة على رصد الأعداد وأنواعها، وتوفير قاعدة بيانات تسهل إجراءات نقل ملكيتها، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة.
كما يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، وتنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة، والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
ويسهم الترقيم أيضًا في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
وتمنع الأنظمة تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، كما أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
ويمكن التقدم لطلب خدمة الترقيم من خلال الدخول إلى منصة “نما” الإلكترونية، كما يمكن الاطلاع على جداول العقوبات.