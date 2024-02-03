اتفاقية لتعزيز قدرات “الموهوبين”

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتنمية القدرات البشرية السعودية وتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية تجاه الطلاب الموهوبين.
جاء ذلك على هامش معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024″، المنعقد حالياً بجامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير الجاري.
واتفق الطرفان على تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الطبية، بالمشاركة في إحياء منظومة الإبداع والموهبة بالتعاون مع مؤسسة “موهبة”، لاحتضان المشاريع والأفكار البحثية والابتكارية، وتقديم الدعم والتوجيه للمبادرات والمشاريع والأنشطة التي تخدم أهداف الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على تجويد وتكامل الخدمات والمخرجات المقدمة لخدمة الطلاب الموهوبين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الموهبة والإبداع، وتنفيذ المشاريع الابتكارية المختلفة.
كما نصت على ترشيح محكمين ومشرفين من مدينة الملك عبدالله الطبية، للمشاركة في البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة التي تقدمها موهبة، والمشاركة في برنامج التلمذة من خلال ترشيح المدينة للمتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، بجانب استضافة البرامج الإثرائية البحثية والابتكارية.وفق “أخبار 24”.
وقع المذكرة، نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بموهبة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، والمدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور خالد سلمان.
ورحبت “موهبة” بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، وأكدت حرصها على تعزيز شراكتها مع المدينة الطبية وتبادل الخبرات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في صقل قدرات وإمكانات الموهوبين السعوديين في المجالات العلمية المتنوعة.