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04/02/2024   8:34 ص

“الذكاء” يتصفّح “الإنترنت”

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أطلقت شركة “براوزر” الأمريكية المالكة لمتصفح “Arc”، ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تتيح تصفُح مواقع الويب واستخراج البيانات منها، دون الحاجة إلى الدخول على روابط تلك المواقع عبر محركات البحث.

وأفادت الشركة، وفقاً لموقع “engadget” التقني، بأن المتصفح يقوم بتحويل استعلامات البحث إلى إشارات مرجعية؛ حيث يتخطى محركات البحث ويصل مباشرةً إلى المحتوى عبر الروابط الفورية.

وأضافت بأن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم بالاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي في المتصفح، في استخراج محتوى الـ 8 روابط الأولى التي تظهر في محرك البحث، وذلك من خلال عرضها في شريط علامات التبويب. وفق “أخبار 24”.

“الذكاء” يتصفّح “الإنترنت”

مال وأعمال
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