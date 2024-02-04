كتلة البرودة مستمرة لـ”منتصف الأسبوع”

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، حمزة كومي أن المركز يراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية، تبدأ نهاية الأسبوع الجاري، على بعض المناطق، مشيراً إلى أن المركز سوف يصدر التقارير الخاصة للحالة المتوقعة في وقتٍ لاحق.
وكان المركز توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك. وفق “أخبار 24”.
كما من المتوقع الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.