“معرض” الثروة السمكية اليوم بالرياض

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للثروة السمكية اليوم في الرياض بمشاركة 35 دولة تمثلها أكثر من 120 شركة، ونحو 3 آلاف رجل أعمال من داخل المملكة وخارجها.
ويستمر المعرض الذي يُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة 3 أيام، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى أكثر من 15 ألف زائر، حيث يهدف المعرض إلى توفير منصة سنوية تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف.
ويستهدف المعرض أيضا تسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، واستعراض أهم المنتجات والفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الاستزراع المائي، بجانب التواصل مع صناع القرار الرئيسيين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها، والاطلاع وعرض آخر مستجدات المنتجات البحرية وأحدث التقنيات المتطورة في المجال.
وسيتضمن المعرض إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية، بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وعدد من الجهات المحلية والعالمية.
وسيشهد المعرض لأول مرة إقامة مسابقة “شيف البحار”، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية “ماستر كلاس – تجربة الطهي مع الشيف” بمشاركة أكثر من 120 من هواة الطبخ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية والنوعية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المعرض يأتي بتنظيم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك انطلاقًا من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصًا على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال.