الاتحاد يتمسك بضم “صلاح” في الصيف

كشفت تقارير صحفية عن تجدد اهتمام نادي الاتحاد بضم لاعب ليفربول، قائد منتخب مصر محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة “ذا أثليتك” الإنجليزية، أن نادي الاتحاد لم يفقد الأمل في التعاقد مع محمد صلاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ التجهيز تحسباً لرحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفق “سبورت 24”.
وكان محمد صلاح، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال الصيف الماضي، لكن اللاعب قرر البقاء رفقة الريدز، ولكن بعد قرار رحيل يورجن كلوب بنهاية الموسم، قد يُعيد الدولي المصري النظر بشأن فكرة الرحيل.