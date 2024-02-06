“لاعبان أجنبيان” يورطان “الاتحاد”

بات فريق الاتحاد في ورطة مفصلية ترغمه على استبعاد لاعبين أجنبيين من القائمة النهائية التي يحق لها المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية وذلك في ظل وجود 10 محترفين بصفوف الفريق.
وبدأ العد التنازلي لرفع الأندية السعودية لقوائمها المحلية المحددة في نهاية 7 نوفمبر الجاري، في الوقت الذي لم تحسم إدارة شركة نادي الاتحاد قرارها النهائي بشأن اللاعبين الأجانب الثمانية الذين سيوجدون في القائمة.
وفي الوقت الذي تداولت فيه أنباء عن نية إسقاط الثنائي البرازيلي رومارينهو وايغور كورونادو من القائمة، تحوم الشكوك كذلك عن دخول مواطنهما مارسيلو غروهي والبرتغالي جوتا فيليبي في المفاضلة لإسقاط اثنين منهم من القائمة وضمهما للقائمة الآسيوية في ظل عدم انتهاء ارتباطهم بالنادي، الأمر الذي يتطلب كذلك موافقة اللاعبين اللذين سيتم اختيارهما.
يرتبط رومارينهو وغروهي بعقد مع الاتحاد ينتهي في نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بينما ينتهي عقد كورونادو في نهاية 2025، وجوتا في 2026.
وتنص لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على إمكانية تسجيل الأندية لأكبر عدد من اللاعبين الأجانب دون المشاركة في المباريات، مع الالتزام بتحديد قائمة تضم 8 محترفين فقط للمشاركة في المنافسات المحلية.
ويوجد في قائمة الاتحاد إلى جانب الرباعي رومارينهو وغروهي وجوتا وكورونادو كل من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والمصري أحمد حجازي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيليين لويس فيليبي، وفابينيو. وفق “سبورت 24”.
أطلق مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد مجموعة من التصريحات المثيرة عقب تجاوز الفيصلي والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عندما سُئل عن ملف الأجانب والـ8 الذين سيقيدون في القائمة المحلية.
ورمى المدرب جاياردو الكرة في ملعب إدارة الاتحاد، إذ قال: “لدينا 10 أجانب واللوائح تتطلب وجود 8 فقط، طلبت من المسؤولين في النادي حسم هذا الملف، ولكنه لم يحسم حتى الآن، لو كان الأمر يعود لي لاتخذت القرار وحللت هذا الموضوع”.